Barcelão, em Arraial do Cabo, está ficando de cara nova

A reforma do estádio Hermenegildo Barcelos, o nosso Barcelão, já começou! Um trabalho completo de revitalização do gramado com aplicação de adubos e afloramento da grama, a nova pintura e a implementação dos alambrados no entorno do campo já estão em andamento.

Além disso, a Diretoria de Esporte e Lazer fará as adequações necessárias conforme a padronização dos bombeiros para que o estádio seja liberado. Melhorias na arquibancada, como a alteração do tamanho dos degraus e a setorização para torcida local, visitante e imprensa, reforma nos banheiros e acessibilidade, alterações nos portões de acesso e mais.

Em breve, a nossa casa dos esportes com capacidade para quase 3 mil pessoas vai poder receber de novo o público!