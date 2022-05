Búzios avança com processo de finalização de obras e pavimentação de ruas da cidade

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, informa que as obras que estão sendo realizadas na cidade estão avançando para sua etapa de conclusão e entrega para a população.

Durante os dias 23 e 24 de maio, o prefeito Alexandre Martins, juntamente com o Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, percorreu diversos pontos do município para acompanhar o progresso e andamento das obras.

O Centro de Informações Turísticas, conhecido como pórtico de Búzios, passa por reforma completa na estrutura do prédio e na jardinagem. O campo de futebol de José Gonçalves e o novo Prédio da Guarda Municipal em breve serão entregues à população de Búzios.

Na rua Radamés Gnatalli, ao lado do pórtico de Búzios, a pavimentação segue até a praia de Manguinhos e com a conclusão da obra, os moradores não sofrerão mais com as lamas ocorridas no período das chuvas.

O prefeito Alexandre Martins ressaltou que este é apenas o início dos projetos e que a população logo poderá contar com outras obras de calçamento, estrutura, e de reforma e manutenção de escolas.