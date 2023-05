Búzios conclui entrega de documentação das praias do Forno e Azeda ao Instituto Ambiente em Rede do Programa Bandeira Azul

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Ambiente e Urbanismo (Seamur) formalizou e encaminhou dentro do prazo a documentação necessária à candidatura das praias do Forno, em processo de renovação, e Azeda/Azedinha, que está em sua fase piloto, mas optou por formalizar a candidatura oficial já esse ano.

Para ambas as praias, Forno e Azeda-Azedinha, foram enviados os 34 critérios e 19 anexos, todos necessários para aprovação do Programa Bandeira Azul. No caso da Azeda-Azedinha, em fase piloto, são implementadas diversas ações ao longo do período no local, como: Qualidade de água em 80 análises, implantação de banheiros para usuários da praia, Plano de Gestão de Praia, Sinalização ambiental e de ordenamento, Proibição de aparelhos de som e Gestão de resíduos sólidos.”

O Bandeira Azul é um selo ambiental internacional de qualidade de praia, representado tecnicamente por 34 critérios e seus desdobramentos, totalizando um expressivo grupo de condicionantes para as praias candidatas.

Búzios esteve presente no Workshop nacional do Programa Bandeira Azul, realizado nos dias 5 e 6 de maio no Ceará, na Praia do Cumbuco. Pela primeira vez a cidade tenta a renovação de uma praia (praia do Forno) e também tenta uma inédita qualificação de duas praias simultaneamente (Azeda-Azedinha e Forno).