Defesa Civil de Búzios alerta para chuvas fracas e isoladas com ventos fortes e ressaca na região até noite de quinta

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil, alerta para previsão de chuvas fracas e isoladas, ventos fortes e ressaca com ondas de 2,5 metros na região, a até a noite de quinta-feira (18).

A Defesa Civil de Búzios orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para: 199 e (22) 99824 9377.

A Coordenadoria da Guarda-Vidas de Búzios, alerta para as recomendações de segurança da Marinha do Brasil:

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do GUARDA-VIDAS;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar em trilhas que levam aos costões;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas do município pelo telefone 193.