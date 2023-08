Cerca de 300 atletas de diversas partes do país participarão das provas do Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle, SUP RACE e SUP WAVE, etapa Rio de Janeiro, que será realizado em Búzios, nos dias 11, 12 e 13/08.

O campeonato é realizado pela Confederação Brasileira de Stand Up Paddle – CBSUP e tem o apoio da Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria de Turismo.