Cabo Frio está com baixo risco de infestação do mosquito da dengue

By

A segunda medição de 2023 do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) em Cabo Frio aponta baixo risco de infestação do mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental percorreu 7.261 imóveis entre os dias 7 e 13 de maio. Os dados apontaram focos do mosquito em 46 imóveis nos locais visitados, o que totaliza uma infestação de 0,5%, índice considerado de baixo risco, conforme as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo o levantamento, os índices de infestação predial inferiores a 1% estão em condições satisfatórias. Entre 1 e 3,9%, estão em situação de alerta. Se o índice de infestação estiver acima de 4%, há risco de surto de dengue. O objetivo do estudo é direcionar as ações de controle do mosquito para as áreas mais críticas.

O calendário de medição do LIRAa é definido pelo Governo do Estado e prevê quatro ciclos, com intervalos regulares, mas que podem ser modificados, em caso de necessidade, da Secretaria Estadual de Saúde. A próxima medição está prevista para julho.

Apesar do baixo risco, toda a população deve ficar atenta e realizar as ações de prevenção para coibir a proliferação do mosquito.

“Grande parte dos criadouros continua sendo encontrada dentro das casas, como vasos e pratos, frascos com plantas, bebedouros de animais, entre outros. A população tem que ter consciência dos riscos das doenças causadas pelo mosquito e sempre olhar os possíveis focos como o lixo, caixas d’água e qualquer outro local que possa ter acúmulo de água”, disse a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira.

Além desse levantamento, a Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio possui ações permanentes durante todo o ano. Os agentes do setor percorrem constantemente os bairros da cidade atuando no controle de focos do mosquito e dos criadouros predominantes.