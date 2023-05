Prefeitura de Cabo Frio e Paróquia Nossa Senhora da Assunção acertam últimos detalhes para a festa de Corpus Christi

Em reunião realizada nesta terça-feira (23), no auditório da sede administrativa, no Centro, a Prefeitura de Cabo Frio e a Paróquia Nossa Senhora da Assunção acertaram os últimos detalhes para a tradicional festa de Corpus Christi. O evento, que vai acontecer de 8 a 11 de junho, terá na programação, além das celebrações religiosas, a confecção dos tapetes de sal, shows, barracas de alimentação e bebida e o tradicional almoço paroquial, na Praça Porto Rocha.

Participaram da reunião representantes das secretarias de Governo, Comunicação e Eventos, Mobilidade Urbana, Direitos Humanos e Segurança, Turismo, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Saúde, Criança e Adolescente, Cultura, Comsercaf, além da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros.

Neste ano, a Prefeitura vai disponibilizar 37 toneladas de sal, para a confecção dos tapetes em quatro bairros. Serão 32 toneladas para as Paróquias Nossa Senhora da Assunção, no Centro; Nossa Senhora de Fátima e São Pedro e São Paulo, em Tamoios. Já para a Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Jardim Esperança, serão destinadas cinco toneladas de sal. Os carregamentos serão entregues nas primeiras horas da manhã do dia 8 de junho.

Segundo o padre Marcelo Chelles, no Centro, a confecção dos tapetes de sal terá início às 6h, com a demarcação do espaço para cada tapete, que terão 10m x 3,5m. A comunidade paroquial será responsável pela confecção das peças, a partir das 8h.

“A procissão será realizada no início da noite, por volta das 18h30. Na verdade, nossa programação religiosa começa segunda-feira, dia 5 de junho. Teremos celebrações durante toda a semana. Nossa festa será encerrada com o Almoço Paroquial, no domingo”, afirma o padre Marcelo Chelles.

Segundo o secretário adjunto de Comunicação e Eventos, Marcos Azevedo, a Festa de Corpus Christi terá shows com artistas locais, na Praça Porto Rocha, além das tendas de alimentação e bebidas. Em Tamoios e no Jardim Esperança, serão realizadas as confecções dos tapetes e as celebrações religiosas.

“Para garantir a segurança e ordenamento, contamos com a parceria da Guarda Municipal, das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. A confecção dos tapetes de sal é patrimônio cultural e imaterial de Cabo Frio e do Estado do Rio. Por essa razão, enquanto poder público, devemos zelar por essa festa e pelas tradições de nossa cidade”, afirma o secretário adjunto de Comunicação e Eventos.

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai publicar decreto com as ruas que serão interditadas e o esquema de trânsito para o feriado de Corpus Christi.