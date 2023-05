Procon de Cabo Frio participa da Operação Preço Justo, nos postos de combustível do município

O Procon de Cabo Frio participou da Operação Preço Justo, realizada nos postos de combustíveis em todo o município, nesta quarta-feira (24). A ação ocorreu em todo o país, em uma parceria entre os órgãos locais de defesa do consumidor e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O objetivo foi verificar se a redução dos preços da gasolina e do diesel recentemente promovida pela Petrobras nas refinarias foi repassada aos clientes.

Os fiscais do Procon percorreram os postos do primeiro distrito e de Tamoios para fazer o levantamento dos valores cobrados pela gasolina comum e aditivada e pelo diesel S10. Assim como tem feito semanalmente desde março, o órgão também realizou uma pesquisa comparativa dos valores cobrados pelo etanol e pelo gás natural veicular (GNV). As planilhas de preços foram repassadas para a Senacon, a fim de que as possíveis distorções sejam passadas ao Ministério da Justiça.

A secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, garantiu que o trabalho de monitoramento dos preços vai prosseguir, de modo a impedir abusos.

“Hoje não houve autuação, somente precificação. A partir daí, com esses dados, vamos fazer um levantamento interno e se a gente verificar que algum posto não fez até hoje a baixa do preço dos combustíveis, vamos notificar para responderem em dez dias. Com essas operações semanais, estamos conseguindo estimular uma concorrência saudável entre os postos e, com isso, quem ganha é o consumidor”, destacou.

Casos de cobrança abusiva e outras denúncias podem ser enviadas para o e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br ou serem protocolados na sede do Procon, na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Confira a seguir a tabela dos preços cobrados nesta semana.

Confira abaixo a tabela dos valores apurados nos postos do município nesta quarta-feira (24). Os preços mais baixos estão marcados em verde e os mais altos, em vermelho: