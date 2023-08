Cabo Frio inicia medição do 3º Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou nesta segunda-feira (31) a medição do 3º Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2023. Os agentes de endemias já estão percorrendo os bairros da cidade para identificar como está proliferação do mosquito que transmite a dengue, chikungunya, zika e febre amarela no munic ípio e obter os indicadores. A ação acontece durante toda esta semana,

De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde do município, a previsão é que o resultado seja divulgado na segunda quinzena de agosto e esses dados irão nortear as ações de combate ao mosquito.

“Esse levantamento é de extrema importância para acompanhar o cenário epidemiológico no município. As diretrizes do Ministério da Saúde recomendam que sejam realizados quatro LIRAa’s anuais. Assim analisamos, por meio de estudos estatísticos e de probabilidade, a possibilidade de proliferação do mosquito e, consequentemente, de uma epidemia. Além de orientar nas medidas de prevenção e combate ao vetor”, explica a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Andréia Nogueira.

Pelas normas do Ministério da Saúde (MS), o ideal é que o índice de infestação predial do mosquito esteja abaixo de 1% para ser considerado satisfatório. Se a taxa estiver entre 1% e 3,9% é considerado estado de alerta. Quando o percentual está acima de 3,9%, o órgão federal classifica como risco de surto das doenças transmitidas pelo mosquito.

Além dessa medição, Cabo Frio possui diversas atividades permanentes durante todo o ano. Os agentes de endemias percorrem constantemente os bairros da cidade atuando no controle de focos do mosquito e os criadouros predominantes. A sequência dos trabalhos garantiu o resultado positivo do índice no primeiro semestre.

Mesmo com todas as medidas promovidas pelo poder público, a população deve ficar atenta e realizar as ações de prevenção para coibir a proliferação do mosquito nas residências, que são os locais predominantes de focos.