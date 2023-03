Cabo Frio: Parque instalado na Praça das Águas é desmontado, local será revitalizado

O espaço de atividades recreativas para crianças que ocupa a Praça das Águas, na Praia do Forte, em Cabo Frio, está sendo desmontado, um ano depois da inauguração e de provocar uma enxurrada de críticas contra o governo do prefeito José Bonifácio.



A estrutura, em sapê, foi instalada no local com autorização do governo depois que a praça foi interditada e esvaziada. O local, privado, seria para atividades lúdicas, culturais e históricas e contaria com área de mini golfe, pista de carros a controle remoto e mini réplicas artesanais das traineiras de Cabo Frio e pontos turísticos.



O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, confirmou a retirada da estrutura e revelou que a secretaria de Planejamento está concluindo o projeto de reforma da Parça das Águas.

Ele disse que ainda não viu o projeto, mas adiantou que terá menos água que a estrutura original. As obras devem ser iniciadas no segundo semestre, após a licitação.

Foto: Cléber Lopes