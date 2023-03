Briga em bar no Centro de Cabo Frio termina com funcionário morto e três esfaqueados

Na noite de quarta-feira, dia 15, a equipe do GAT foi chamada até a Rua João Pessoa, esquina com Rua do Itajuru, no Centro de Cabo Frio, no Skina”s Bar, onde uma briga aconteceu e algumas pessoas foram esfaqueadas.



Segundo a ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer vítimas de perfuração feita por faca.

Uma mulher estava no bar e bebendo muito. Ela, totalmente alcoolizada, pediu mais uma cerveja e o funcionário do bar se negou a vender mais alguma coisa para ela. O “Baiano” que estava no local se meteu na conversa e começou a discutir, jogou uma das vítimas sobre as caixas de bebidas, começando a agredi-lo. Duas pessoas se aproximaram e tentaram acalma-lo, Então o “Baiano” pegou uma faca e começou a esfaquear o Julio Menezes, que trabalhava no bar e outras duas pessoas foram atingidas.

O Julio tinha 23 anos e comemorou o seu aniversário na semana passada. Ele não resistiu aos ferimentos, indo a óbito já no HCE.

A polícia ainda está fazendo buscas a procura do autor do crime. Segundo testemunhas o acusado fugiu pela Rua do Itajuru, seguindo em direção a Rodoviária de Cabo Frio. Quando registrava a ocorrência na delegacia de Cabo Frio, um casal surgiu com uma mochila que pertence ao agressor. O celular do autor também foi encontrado, pois caiu durante a fuga.

As outras vítimas socorridas pelos bombeiros, uma de 56 anos e outra 35 anos, foram levadas para o HCE de São Cristovão.

O caso será registrado na 126ª DP (Delegacia de Polícia) de Cabo Frio. A situação chocou a comunidade e a polícia trabalha para identificar e prender o responsável.