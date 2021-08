Cabo Frio terá sétima edição do Festival Sabores

Falta um mês para a sétima edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece entre 3 de setembro e 3 de outubro. A edição 2021 promete levar o público a “Uma Viagem pelo Mundo” a partir das delícias oferecidas por cerca de 60 estabelecimentos. O evento celebra a retomada das atividades turísticas na Costa do Sol respeitando todos os protocolos e, para quem preferir, o serviço de delivery será oferecido novamente pelos participantes.

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas ou recriadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 40; os pratos principais, R$ 55; e as sobremesas, R$ 20, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 35. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

As casas podem ainda oferecer combos ou “menu completo do festival”, incrementado a opção escolhida (entrada, prato principal ou sobremesa) com outros passos, ou sugerindo harmonização com bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com o horário de funcionamento dos restaurantes e respeitando a capacidade limitada. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Bons serviços

A proposta do Sabores sempre foi a de apresentar a cidade durante a melhor temporada, fora do verão. E, desta forma, divulgar a qualidade e a variedade da gastronomia de Cabo Frio, assim como seus bons serviços. O festival é, ainda, uma oportunidade para moradores de Cabo Frio e região explorarem a oferta gastronômica local e experimentarem novos sabores.

O evento se consolidou como um dos principais produtos turísticos do interior do estado e não poderia deixar de realizar sua sétima edição, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. “O Sabores já se tornou tradição e faz parte do calendário de eventos da cidade e da Costa do Sol. Acreditamos que esta edição será um marco, celebrando a retomada das atividades turística e econômica em Cabo Frio”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

Espaço Gourmet

Mais uma vez, o Espaço Gourmet será montado no Shopping Park Lagos. No local, o público terá acesso a diversas receitas ensinadas em atividades gastronômicas com chefs e cozinheiros dos estabelecimentos participantes. O espaço funcionará de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h.

Este ano, o Espaço Gourmet é assinado pela arquiteta e designer de interiores Renata Millem que, levando em conta a funcionalidade e a estética do local, contou com materiais e móveis de Fernando Almeida, da Formatto Interiores.

Aulão Online

Uma das novidades da sétima edição do Sabores é o “Aulão Online” onde, semanalmente, os chefs irão ensinar receitas pela internet, em tempo real. As inscrições, que garantem acesso ao link das aulas e às listas de ingredientes para o preparo dos pratos, devem ser feitas no Shopping Park Lagos, mediante a doação de dois quilos de alimento.

Ao fim de cada aula, os participantes concorrem ao sorteio de brindes oferecidos por parceiros e fornecedores do evento. E mais: podem cozinhar ao lado dos chefs no Espaço Gourmet.

“Uma Viagem pelo Mundo”

O tema da edição 2021 do Festival Sabores de Cabo Frio foi inspirado no desejo de viajar para outros países e que vem sendo adiado desde o início da pandemia. O evento convida a uma viagem pelo mundo através da boa mesa – e tudo o que está relacionado a ela, como tradição, cultura e afeto. Os pratos criados para o evento serão apresentados no dia 15 de agosto.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Cabo Frio Convention & Visitors Bureau e o Sebrae. A Tropic Produções é a empresa produtora do evento.

Informações úteis para os turistas

As praias seguem abertas para banhos de mar e de sol e prática de atividades esportivas e de lazer. Hotéis e pousadas funcionam com 70% da capacidade, bares e restaurantes podem funcionar até meia-noite (mantendo o distanciamento entre as mesas), enquanto museus e espaços culturais podem abrir das 9h às 22h. As embarcações de passeio estão autorizadas a operar com até 60% da capacidade.