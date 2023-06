Celebração de Corpus Christi leva fé, cor e tradição para as ruas de Cabo Frio

As ruas de Cabo Frio e Tamoios presenciaram mais uma demonstração de arte e religiosidade, durante as celebrações de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8). Desde as primeiras horas da manhã, os tradicionais tapetes de sal deram um colorido especial à Avenida Nossa Senhora da Assunção e seus arredores, no Centro. Ao todo, foram 57 desenhos, de pastorais da igreja, movimentos sociais e órgãos públicos, como a Secretaria da Criança e do Adolescente (Secria).

A mobilização se repetiu em Unamar, onde os fiéis da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima capricharam nas cores, desenhos e dizeres nos tapetes de sal para manifestar toda a sua fé. A Prefeitura de Cabo Frio disponibilizou 37 toneladas de sal para a confecção dos tapetes nos dois locais.

No fim da tarde, após a missa das 17h, foi realizada a procissão de Corpus Christi, que saiu da Matriz Auxiliar da Igreja Nossa Senhora da Assunção, e percorreu o entorno da Praça Porto Rocha, no Centro. Mais tarde, o público pôde curtir o melhor do samba, da bossa nova e da MPB, com o show do músico Oswaldo Guimarães e da Banda New Bossa.