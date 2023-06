Prefeitura de Cabo Frio realiza operação para coibir ação irregular de flanelinhas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, realiza uma operação contra a atuação de flanelinhas nas ruas do município nesta sexta-feira (9).

A operação conjunta teve a participação de agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Supervisão de Graduado, e da Fiscalização de Transportes, com apoio de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Os agentes percorreram diversos pontos do município, como a Orla da Praia do Forte; a região do Teatro Municipal, Passagem, Centro, Boulevard Canal, Gamboa, e a área do Mercado Municipal de Peixe, para garantir o ordenamento e a segurança, coibindo a atividade dos guardadores clandestinos e a intimidação de moradores e turistas. Na ação, um homem foi detido e levado para a delegacia de Cabo Frio (126 DP).

As operações de combate à atuação dos flanelinhas têm sido realizadas rotineiramente desde o último verão. Nos períodos de feriado prolongado, como o de Corpus Christi, o trabalho é intensificado. Desde então, centenas de guardadores clandestinos foram detidos e levados para a delegacia.