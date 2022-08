Central de Atendimento ao Turista da nova Orla do Canal do Itajuru é inaugurada com exposição de artesanato

Um espaço aconchegante, com decoração composta por peças de artesãos e artistas de Cabo Frio. Este é a Central de Atendimento ao Turista (CAT) da nova orla do Canal do Itajuru, inaugurada neste sábado (20), durante a cerimônia de entrega da reforma do deck. O espaço, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, funcionará todos os dias, das 9h às 17h, com horário estendido na alta temporada.

A CAT fica no antigo terminal de passeios de barcos, que foi totalmente reformulado e agora passará a receber visitantes, fornecendo informações turísticas e também do Programa Meu Destino, que oferece tarifas e preços promocionais, para as pessoas que apresentarem o cupom do projeto, no ato da reserva ou da compra nos estabelecimentos cadastrados.

O novo espaço conta com seis ambientes criados e decorados com peças de artesãos e artistas do município. Nesta primeira exposição, obras da artista plástica Naina Trindade das Neves também estarão à mostra, além de mel produzido em apiários de Cabo Frio.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, a exposição de artes e artesanato é um complemento importante do CAT, uma vez que o artesanato é um produto altamente turístico.

“Neste espaço, além de informações turísticas, o visitante terá acesso ao trabalho dos artesãos e artistas plásticos do nosso município, associados à Associação dos Artesãos e Artistas de Cabo Frio, que é a nossa parceira neste projeto. As peças que estão à mostra permanecem no CAT durante 30 dias, depois serão renovadas. Nosso objetivo é oferecer um local de fomento à cultura e ao turismo, dando ênfase ao artesanato, que é um segmento cultural altamente turístico, que faz essa conexão entre o nosso município e ao visitante que aqui chega e procura o trabalho do artesão local, para levar como lembrança. Além disso, o prefeito José Bonifácio tem essa sensibilidade e entendimento sobre a importância da valorização do artesanato local”, explica a secretária Katyuscia Brito.

A presidente da Associação dos Artesãos e Artistas de Cabo Frio (ACF), Eliane Guedes, destaca a importância dessa parceria para o município e para o artesanato local.

“Estamos muito felizes com o convite da Prefeitura de Cabo Frio para os nossos artesãos exporem junto à Central de Atendimento ao Turista da orla do Canal do Itajuru. A Associação dos Artesãos e Artistas de Cabo Frio, entidade vinculada à Federação do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), busca o fortalecimento do artesanato como um produto turístico, levando o nome de nossa cidade para vários lugares do mundo, além do fomento à economia local e valorização das artes manuais. Cabo Frio é celeiro de grandes talentos do artesanato e das artes plásticas e essa parceria é vista por nós com grande alegria. A ACF agradece ao prefeito, José Bonifácio, e à secretaria, Katyuscia Brito, por apoiarem nosso segmento, abrindo um leque de oportunidades para os artesãos locais”, finaliza Eliane Guedes.