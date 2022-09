Cerca de 1 km de fio de cobre é furtado em Arraial do Cabo

A Enel Distribuição Rio, empresa fornecedora de serviços de energia pra Região, informa que estará repondo cerca de 1 km de rede, no Morro do Miranda, em Arraial do Cabo, nesta quarta-feira (21). A fiação fazia parte das instalações de antenas de TV e Rádio da Região. O serviço acontece, pois, segundo a concessionária, homens roubaram cerca de 900 metros da fiação, que é feita em cobre, na noite de terça-feira (20). A previsão é que o serviço acabe na tarde desta quarta. A polícia investiga o caso.

Veja a nota completa:

“A Enel Distribuição Rio informa que técnicos da companhia estão trabalhando hoje (21) para repor cerca de 1 Km de rede nas imediações do Morro do Miranda, onde estão instaladas antenas de rádio e TV, em Cabo Frio. A previsão é de que o serviço seja concluído até o início da tarde de hoje. Ontem (20), por volta das 23h, o alarme relacionado à ocorrência no local disparou, e uma equipe foi imediatamente acionada. Na chegada, os técnicos se depararam com homens furtando fios de cobre. A concessionária solicitou apoio da Delegacia de Polícia, mas os autores do crime fugiram com cerca de 900 metros de fios de cobre, que são de propriedade da Enel.”