O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos quarta-feira, dia 21

Arraial do Cabo

O governador Cláudio Castro ligou para o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, exigindo sua presença em um café da manhã. Segundo informações, o assunto principal foi a reta final da campanha para o governo. O moço tá podendo mesmo!

Iguaba Grande

Iguaba Grande recebeu, ontem, os primeiros caminhões com areia da dragagem do Canal do Itajuru, em Cabo Frio, que vai ser utilzada para engorda e revitalização da orla. A previsão inicial é que sejam destinados 100 caminhões para a engorda da orla da lagoa em Iguaba que também vai receber projetos de urbanização. O prefeito Vantoil Martins acompanhou a chegada dos primeiros caminhões. A dragagem dos seis quilômetros do canal deve resultar na retirada de cerca de 335 mil metros públicos de areia que serão utilizados para recompor a faixa de areia em 28 pontos da orla nas cidades de Araruama, Arraial, Cabo Frio, Iguaba e São Pedro da Aldeia.

Cabo Frio

O Hotel Malibu, em Cabo Frio. já atingiu 100% de ocupação para a chamada Semana do Saco Cheio, entre 7 e 15 de outubro, que emenda os feriados da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida com o Dia do Professor. A gerente do Hotel, Mere Thomáz, conta que os turistas vem de Minas, São Paulo e Rio. Ela frisa, entretanto, que desde o ano passado tem trabalhado a divulgação em feiras de turismo mas acredita que a média em Cabo Frio para o feriado vai chegar aos cem por cento. O presidente da Associação de Hotéis, Carlos Cunha lembrou que a Semana do Saco Cheio, junto com semana santa, é o melhor feriado de baixa temporada. Ele explicou que este ano a associação ainda não fez pesquisa sobre a média de ocupação, mas adiantou que a procura é uma boa.

Araruama

Rodolfo Silva de Siqueira, o Buda, será diplomado vereador, às duas da tarde, pelo juiz eleitoral de Araruama, Rodrigo Leal Manhães de Sá, no Cartório Eleitoal no centro da cidade. Ele assume a cadeira na Câmara Municipal no lugar do pastor Sérgio Murilo Lourenço da Costa, cassado pela justiça devido a fraude a cota de gênero nas eleições municipais de 2020. O advogado de Buda, Paulo Mazzei, informou que o vereador assume ainda hoje e já participa da sessão da Câmara de amanhã. Buda já foi vereador em Araruama no período de 2017 a 2020.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que os vereadores Mistura e Vitinho de Zė Maia estão disputando quem apoia mais deputados. Mistura, segundo os fofoqueiros, tem candidato para cada dia da semana. Essa não foi o famoso Mala quem falou.