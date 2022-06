Charitas, em Cabo Frio, recebe Corredor das Artes com exposição de orquídeas 

A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) está repleta de atividades, e retorna, no próximo fim de semana, com o Corredor das Artes, com diversas ações culturais. O evento terá exposição de artesanato, gastronomia artesanal e exposição de orquídeas, com atividades acontecendo na sexta-feira (3) e sábado (4), das 10h às 17h, com entrada gratuita.

O evento busca fomentar as manifestações culturais e valorizar o artista cabo-friense. Será também um encontro de apreciadores de orquídeas, onde poderão partilhar conhecimentos e formas de cultivo, em mais uma oportunidade para adquirir uma variedade de espécies, cores, aromas e espécies.

Após os eventos do fim de semana, a exposição de artesanato no Corredor das Artes, que fica dentro do Charitas, será realizada toda quinta-feira, com atrações culturais, gastronomia artesanal e artesanato, das 10h às 17h. O Charitas fica na Avenida Teixeira e Souza, 855, Centro.

EXPOSIÇÕES DE JUNHO

Durante todo o mês de junho, a exposição “Região dos Lagos: O resgate das Salinas”, do artista plástico, poeta, pintor, agente cultural e professor de desenho, Reinaldo Caó, também acontece no Charitas. A mostra será realizada até o dia 30, no Salão Tiita, e retrata uma lembrança do período das salinas na cidade de Cabo Frio.

Também sobre o período do sal em Cabo Frio, a partir desta quinta-feira (2) a exposição fotográfica “Ouro Branco”, do fotógrafo Frederico Santa Rosa também será realizada na Casa de Cultura. A exposição fica até o dia 3 de julho, e retrata uma viagem histórica na cidade e nas salinas da Região dos Lagos, sobre o período do “ouro branco” no município.