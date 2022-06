Manutenção é realizada no Largo de São Benedito, na Passagem, em Cabo Frio

Em mais uma iniciativa de recuperação dos espaços públicos da cidade, e abrindo as comemorações da Semana Municipal do Meio Ambiente, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, está realizando diversas ações de manutenção no Largo de São Benedito, na Passagem.

O trabalho é feito em parceria com voluntários que fazem parte da organização do evento “Chorinho Passageiro”, realizado no local. As ações seguem até sexta-feira (3), com equipes do Horto Municipal Antônio Ângelo e do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

Já foram realizados serviços de jardinagem, com plantação de espécies nativas, manutenção dos bancos da praça, que passaram por pintura, reconstrução do deck de madeira e reparos na iluminação. Ainda serão restauradas as estátuas de bronze que ficam no local.