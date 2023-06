Com apoio das imagens da Central de Monitoramento de Búzios, Polícia Militar localiza carga roubada no município

A Central de Monitoramento da Prefeitura de Búzios, mais uma vez contribuiu com as equipes da 25ª BPM para solucionar um roubo de carga de cigarros ocorridas no município. Através das imagens das câmeras de segurança da cidade, foi identificado o carro que participou do roubo.

Na quinta-feira (22), a equipe da 5ªCIA foi acionada para verificar um roubo de carga de cigarros da empresa Souza Cruz, no bairro Cem Braças. Imediatamente um cerco foi realizado e a van utilizada pelos criminosos, localizada.

Por determinação do Comandante do 5º CIA, Ten. Madureira, as equipes continuaram as buscas ininterruptas através das imagens das câmeras da Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios. O secretário da Pasta, Sérgio Ferreira, acompanhou toda a operação.

Nesta sexta-feira (23), através das imagens do Centro de Monitoramento, as equipes localizaram o carro e o esconderijo dos criminosos, no bairro de Cem Braças, logrando êxito na prisão dos envolvidos.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido a Central de Flagrantes para autuação em flagrante delito.