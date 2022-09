Parque de Exposições de Saquarema recebe nova edição da Feira do Produtor Rural

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo, realizará no sábado, 10 de setembro, a 2ª edição da Feira do Produtor Rural. O evento acontecerá nas instalações do Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa, das 8h às 14h, e contará com a comercialização de produtos da agricultura familiar, doação de mudas de árvores nativas, doação de animais, além de uma oficina de hortas.

Atrações variadas

A feira abrigará palestras sobre Educação Ambiental, tema de grande importância para o município. Já para as crianças, a diversão ficará por conta da mini tirolesa montada para o público infantil. Quem gosta de música, o show será com o cantor Marcinho Furacão.

“Os agricultores são peças fundamentais no desenvolvimento e fortalecimento da economia da nossa cidade. Poder realizar esta feira, aberta aos moradores, é aproximar a realidade do campo de quem mora nos bairros mais centrais da cidade”, informou o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães.

A entrada para a 2ª Feira do Produtor Rural é gratuita e o Parque de Exposições Marcos Santiago está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado da Escola Clotilde de Oliveira Rodrigues.