Conferência municipal reúne sociedade civil para debater propostas para saúde cabo-friense

Um dia marcado pelo debate sobre a saúde pública e pela participação da sociedade na construção de políticas efetivas, em um momento de troca e aprendizado. Foi o que a 9ª Conferência Municipal de Saúde proporcionou nesta quarta-feira (29), no auditório do Parque Natural Municipal do Mico-leão-dourado, em Tamoios. A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Saúde.

Com o tema central “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”, e o municipal é “Amanhã vai ser outro dia”, o evento reuniu mais de 200 participantes.

O secretário de Saúde, Janio Mendes, abriu a cerimônia agradecendo a presença das autoridades e sociedade civil, e ressaltou a importância do debate para construção do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Brasil tem o melhor plano e sistema de saúde. Essa conferência representa a construção, em conjunto, de um dia melhor para saúde pública de nossa cidade. Todo dia, os profissionais que atuam na secretaria e eu amanhecemos com a missão de aprimorar cada vez mais os serviços prestados”, afirmou o secretário.

O prefeito José Bonifácio destacou o impacto positivo do debate e do conhecimento para o avanço da saúde.

“É um desafio aperfeiçoar a saúde pública a cada dia. A conferência traz o debate e coloca em evidência o conhecimento transmitido pelos profissionais para, em parceria com a população, seguirmos atuando com dedicação para um serviço de qualidade e de fácil acesso”, destacou o prefeito.

Em seguida, tiveram início as palestras de profissionais da área sobre quatro eixos temáticos. No período da tarde, foram realizados grupos de trabalho, abordando os assuntos principais do evento, além da apresentação de propostas essenciais para otimizar os serviços de saúde da cidade, baseadas nas discussões do fórum preparatório.

Estiveram presentes ainda os secretários adjuntos de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Francislene Casemiro; de Atenção à Saúde, Maria Helena Centeio; de Administração em Saúde, Rafael Santa Rosa; além das secretárias de Meio Ambiente e Saneamento, Rosalice Fernandes; de Fazenda, Daniela Mendes; o secretário de Governo, Betinho Araújo; o diretor-geral do Hospital Universitário Hesio Cordeiro, Francisco Barbosa Neto; servidores e profissionais de saúde das redes pública e particular; e representantes do Poder Legislativo, da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e dos conselhos municipais da Baixada Litorânea e Região dos Lagos.

No final do evento, foram realizadas as eleições dos novos membros do Conselho e dos delegados para Conferência Estadual. O documento será publicado no Diário Oficial.

Os participantes também contaram com Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICs), que são oferecidas na Atenção Primária à Saúde, como auriculoterapia e massoterapia.