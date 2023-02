Construção da Unidade de Saúde Reserva do Peró, em Cabo Frio, avança e entra na fase estrutural

As obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde do bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, avançaram e estão na fase de conclusão da estrutura do prédio. Nesta etapa, a equipe de trabalho está atuando na concretagem do imóvel.

A UBS Reserva do Peró teve a obra iniciada em 2014 e foi posteriormente abandonada pelas gestões anteriores da Prefeitura. Com a obra parada há quatro anos, o imóvel precisou ser reconstruído. O investimento total da Secretaria de Saúde é de R$ 654.416,01, com recursos de verba própria do município.

“Ao assumir a gestão, foi identificado que as unidades da Reserva do Peró, das Colinas do Peró e do Jardim Esperança foram pagas em mais de 80% e não foram concluídas em governos anteriores. O processo anterior está judicializado, a fim de que a empresa possa responder pela construção que não foi finalizada”, explica o secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, completando:

“Para que a população não seja ainda mais prejudicada, fizemos uma nova licitação e estamos buscando recuperar os recursos do processo anterior. Entendemos a importância do posto de saúde para a região. Por isso, estamos trabalhando intensamente para que o local esteja em pleno funcionamento neste ano”, explica Janio.