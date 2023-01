CTI de Búzios tem índice de mortalidade abaixo da média estadual

O município já apresenta índice baixo de mortalidade em internações e diagnósticos

Em funcionamento desde o ano passado, pela primeira vez no município, o Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) teve índice de mortalidade muito abaixo da média dos hospitais públicos do estado do Rio, 16,5%. A média geral de mortalidade no estado, considerando a escala SAPS3, é em torno de 35 a 45%.

A SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score 3) é um sistema prognóstico composto de 20 variáveis, representadas por escore fisiológico agudo e avaliação do estado prévio dos pacientes. Por ela é possível estabelecer índice preditivo de mortalidade para pacientes admitidos em UTI, podendo prever e criar estratégias para salvar mais vidas.

O médico Sergio *Menezes, responsável pelo CTI, comemora: “Fazendo um estudo de ocorrências do Perissé com os grandes hospitais públicos do Rio, nosso serviço está muito bem posicionado. É uma satisfação poder entregar um resultado destes. E temos muito a agradecer ao secretário de saúde Leônidas, à diretora Priscila, e também ao administrativo, e todos àqueles que nos ajudaram a conseguir esses resultados, em especial aqueles que trabalharam diretamente na assistência”, disse.

Não é primeira vez que o HMRP registra índices baixos de mortalidade. No ano passado, de acordo com a Comissão de Análise de Óbitos (CAO), a unidade teve apenas 22% de taxa de mortes em internação hospitalar, tanto as determinadas no ato cirúrgico, quanto também por diagnóstico.

O secretário municipal de saúde, Leônidas Heringer, lembra que estes resultados são fruto, tanto de um padrão de excelência na assistência à saúde e que é seguido e mantido no hospital, como também por conta do processo de reforma e ampliação do hospital. Cerca de 20 milhões investidos, envolvendo o Centro Cirúrgico, sala para a realização de tomografia computadorizada, Centro de Terapia Intensiva (CTI), Centro de Material Estéreo (CME), e o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).