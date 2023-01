Búzios: Seguranças de Orochi dizem à polícia que estavam armados para escolta de joia de R$ 500 mil

Os PMs que faziam a segurança de Orochi e que foram presos na quarta-feira (4) alegaram, em depoimento à Polícia Civil, que estavam armados porque transportavam uma joia do músico, no valor de R$ 500 mil.



O rapper foi abordado por policiais em uma lancha na Praia dos Ossos, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, em uma operação de busca por uma arma que apareceu em um vídeo postado no Instagram do artista, que tem 6,7 milhões de seguidores.

A joia que estava sendo transportada é um cordão que aparece no pescoço de Orochi em algumas fotos nas redes sociais. Em uma imagem nos stories do Instagram do rapper, o cordão com a inscrição “Vida Cara” aparece no pescoço de uma mulher.

Na imagem postada na terça-feira (3), um homem aparece dançando com uma arma longa, que parecia um fuzil. Outro homem, que não é o rapper, também aparece dançando nas imagens.

“Prontamente, nós localizamos, com a ajuda da Delegacia de Búzios e da Polícia Militar, a residência onde estava o rapper e o seu grupo. Foi pedido um mandado de busca e apreensão ao plantão judiciário, que concedeu. Chegamos ao local e fomos fazer a busca. O Orochi não estava na casa, estava em uma lancha, passeando por Búzios”, afirmou o delegado Rodrigo Barros, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

Os policiais verificaram que a arma, que parecia ser um fuzil nas imagens, era uma espingarda calibre 12, que pertence a um dos PMs que afirma ser segurança do rapper.

“Foi encontrada uma certa quantidade de drogas dentro da casa e, dentro da casa, havia um veículo com uma espingarda calibre 12. Pelo vídeo, parecia ser um fuzil, mas era uma espingarda calibre 12, que é uma arma de uso permitido. A arma pertencia ao policial militar e estava no veículo de outro policial militar, que não era o dono da arma, e os dois seriam os seguranças de Orochi”, disse o delegado.

De acordo com as investigações, a pessoa que apareceu nas imagens dançando com a arma de fogo era assistente de um outro rapper e não tinha registro e nem porte de arma, não podendo estar com o armamento nas mãos. Ele será indiciado pelo porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais militares que atuavam como segurança foram presos por porte ilegal de arma de fogo.

O delegado afirma que as investigações sobre a postagem vão continuar.

“Os policiais militares estavam com aquela arma em um ambiente em que havia consumo de drogas, bebidas e grande quantidade de pessoas. E, de alguma forma, essa arma foi parar na mão dessa pessoa que não poderia portar”, destacou o delegado.

As gravações do sistema de segurança da casa foram pedidas pelos investigadores da Desarme, que vão analisar o contexto da situação, para saber se outra pessoa que passou pela casa chegou a portar a arma.