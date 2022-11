Defesa Civil de Arraial do Cabo alerta para chuva forte hoje com queda de granizo e ventos fortes

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Defesa Civil, informa que o Município segue em estado de alerta para novas chuvas fortes e ventos fortes nesta quarta-feira (29). Reforçamos que, em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil através do whatsapp 22 98865-1113.

De acordo com o INMET, há previsão de chuva de 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo em todo o Estado. Arraial do Cabo está na classificação laranja de risco.

As recomendações são:

⚠️ Não permaneça em praias, mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de chuvas;

⚠️ Evite circular pelas ruas durante a chuva devido aos riscos de alagamento, choque elétrico e quedas de árvores e galhos;

⚠️ Evite encostas e locais com riscos de deslizamento;

⚠️ Pescadores devem evitar navegar durante o período de chuvas e ressaca.

⚠️ Em caso de emergência, procure abrigo seguro e entre em contato com a Defesa Civil através do whatsapp 22 98865-1113.