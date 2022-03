A Defesa Civil de Búzios interditou nesta terça-feira (29) uma casa de dois andares no bairro de Cem Braças, com risco potencial da marquise desabar, colocando em risco os transeuntes que passam pelo local.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, a estrutura da casa também está corroída. A casa é antiga, precisa de manutenção, pois, várias partes do imóvel estão com as ferragens expostas.

O imóvel foi interditado provisoriamente, até que, o proprietário realize a manutenção