Defesa Civil de Cabo Frio ministra palestra para os pais e responsáveis do Projeto Botinho

Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes participantes do Projeto Botinho, na Praia do Forte, em Cabo Frio, participaram da palestra “O ABC dos Primeiros Socorros”, ministrada pela Superintendência de Defesa Civil, em parceria com o projeto “Dicas Q Salvam Vidas”.

A palestra foi realizada na manhã de quarta-feira (25), logo após o início das atividades das crianças. O objetivo, de acordo com o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio, é passar dicas para os pais de como agir em situações de emergência no dia a dia das famílias.

“Foi um momento em que passamos para os participantes informações e ensinamentos sobre ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, em casos de emergência, além de falar sobre as competências da Defesa Civil e a importância do órgão dentro da sociedade”, afirma Dothavio.

Mais de 400 crianças participam do Projeto Botinho em Cabo Frio, que está acontecendo na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. As atividades foram iniciadas no dia 16 e vão até 27 de janeiro.

O Projeto Botinho é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, via Superintendência de Defesa Civil.

As atividades são voltadas para crianças e adolescentes, divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, todos vão receber certificado e também farão demonstrações do que aprenderam ao longo do curso. Os participantes realizam exercícios físicos na areia, além de receberem instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros, programações socioeducativas voltadas à educação ambiental e cidadania.