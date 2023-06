Defesa Civil de São Pedro da Aldeia promove Campanha do Agasalho

Com a chegada do inverno e atentando para as baixas temperaturas características da estação, a Defesa Civil de São Pedro da Aldeia irá promover uma campanha para doação de agasalhos na cidade. A iniciativa terá início na segunda-feira (03/07) e seguirá até a sexta-feira (07/07), das 9h às 17h. Uma tenda será montada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), no Centro, como ponto de arrecadação. O órgão ressalta que todos os agasalhos arrecadados serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti, falou sobre a importância da campanha. “Essa ação nos move na direção da empatia e convido a toda população da nossa cidade para participar. Queremos ajudar as pessoas que mais precisam, por isso, pedimos cuidado com o material que será doado, que por sua vez deve ser entregue limpo e em condições de uso. Com as baixas temperaturas do inverno, muitas pessoas passam frio e nós podemos fazer a diferença”, afirmou.

Em São Pedro da Aldeia, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou pelo Pedrinho, o assistente virtual da Prefeitura. Basta enviar uma mensagem, via WhatsApp ou Telegram, para o número (22) 99776 0633.