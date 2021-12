Domingo é dia de Feira de Adoção de Animais e última etapa do Circuito Park Lagos de Corrida, em Cabo Frio

O domingo (12/12) promete ser movimentado no estacionamento do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio.

A partir das 8h, têm início as largadas da terceira e última etapa do Circuito de Corrida, que vai definir os melhores corredores da região. No mesmo horário começam as atividades de lazer para toda a família, com brinquedos gratuitos para as crianças e brindes, até às 13h.

Já das 10h às 17h acontece a Feira de Adoção de Animais. A última edição do ano irá reunir cerca de 25cães e gatos que estão à espera de um novo lar e prometem retribuir com muito amor.

Todos os animais são vermifugados e vacinados (filhotes têm a primeira dose) e todos os adultos são castrados. Os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pelo Bazar Animal. Os interessados em adotar um bichinho devem ter mais de 21 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Ajude a ajudar!

Quem não puder adotar um animalzinho, pode ajudar através da divulgação da feira ou atuando como voluntário no dia do evento. Os organizadores (Bazar Animal e Movimento do Bem) também informam que aceitam doações de ração e jornal, além de roupas usadas para brechós beneficentes.

Eles reforçam, ainda, que os bichinhos para adoção são previamente cadastrados para a feira. Não serão aceitos animais para adoção no dia do evento.