Dr. Serginho confirma que será realizado dia 04 de dezembro o vestibular para UERJ em Cabo Frio

Nesta manhã de segunda-feira, dia 27, o deputado estadual Dr. Serginho publicou em sua rede social que UERJ já confirmou a data para o primeiro vestibular dos cursos de medicina, geografia e ciências ambientais para o campus de Cabo Frio.

As provas serão realizadas no dia 4 de dezembro e contarão com 60 questões objetivas e redação. As aulas estão previstas para ter início já em 2023.

“É a confirmação de um sonho, realizado depois de muito trabalho e força de vontade para que Cabo Frio e toda a Região dos Lagos tivessem a oportunidade de educar e preparar nossos jovens”, disse Dr. Serginho.