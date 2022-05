Emergência do Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, atende mais de mil pessoas em uma semana de funcionamento

O serviço emergencial adulto e pediátrico do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, realizou 1.322 atendimentos na primeira semana de funcionamento. A Prefeitura de Cabo Frio inaugurou o novo setor no dia 25 de abril. Esse serviço estava suspenso na unidade desde 2020.

A unidade hospitalar vem passando por requalificação dos serviços prestados, com objetivo de ampliar e melhorar a saúde para a população da região do bairro Jardim Esperança e adjacências. O retorno do atendimento de urgência e emergência 24 horas faz parte dos esforços do Governo Municipal para reestruturar o atendimento de saúde no município, desde a atenção básica até os procedimentos de média e alta complexidade.

Atualmente, a unidade do Jardim Esperança funciona também com internação por clínica médica, com leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG), enfermaria e trauma. A Secretaria de Saúde ampliou ainda os leitos de clínica médica de retaguarda exclusivos para receber pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

O hospital do Jardim passou, ainda, por manutenção e ampliação em toda rede de gases medicinais. Com o aumento da estrutura de armazenamento, a capacidade da produção e consumo médio de oxigênio foi ampliada em 10%.