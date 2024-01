Entrega da revitalização do Morro da Guia, em Cabo Frio, acontece nesta sexta-feira

Após passar por uma série de melhorias, o Morro da Guia, um dos principais postos turísticos de Cabo Frio, será entregue à população e turistas nesta sexta (5), às 17h. No local, a Prefeitura realizou as reformas do deck de madeira, do guarda-corpo e dos banheiros.

O Morro da Guia fica localizado às margens do Canal Itajuru. Dele se tem uma visão panorâmica e privilegiada da cidade. Além disso, no local são encontrados vestígios do período tupinambá, pedras sulcadas com marcas de amolação de machados e flechas, e o trono do Pajé Tsumé, além da Capela de Nossa Senhora da Guia, erguida em 1740, que faz parte do conjunto arquitetônico do Convento Nossa Senhora dos Anjos.

A revitalização do ponto turístico foi coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.