Jorge Saraiva se apresenta na 109ª edição da série Jovens Pianistas neste sábado em Cabo Frio

Em homenagem ao maestro Rui Capdeville, a 109ª edição da série Jovens Pianistas recebe o pianista Jorge Saraiva neste sábado (13), às 19h, no Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas), com entrada gratuita e contribuição voluntária. O Charitas recebe durante esta edição, um pianista que já se apresentou em importantes espaços do Brasil, Alemanha, Letônia e Polônia e fez sua estreia na Série Jovens Pianistas através da 48ª edição, realizada em agosto de 2015.

Jorge Saraiva é natural de Macaé, no Rio de Janeiro, bacharel em piano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na classe da Prof. Dra. Miriam Grosman. O artista teve sua formação inicial com as professoras Jenny Borges Bálsamo e Vilma Fatorelli. Além disso, é detentor de duas medalhas de prata (categorias “Música Sacra” e “Vozes Mistas”) na competição internacional Grand Prix of Nations (Riga – Letônia 2017).

Saraiva estudou órgão com Alexandre Rachid e regência com Carlos Alberto Figueiredo, Patricia Costa e Maria José Chevitarese. Como pesquisador, desenvolveu trabalhos na área de etnomusicologia durante sua graduação em música e participou de masterclasses com Arnaldo Cohen (Brasil), Menahen Pressler (Alemanha), Thomas Mastroianni (EUA), Maria Clara de Macedo (Brasil), Luiz Carlos de Moura Castro (Brasil), Nicolai Lugansky (Rússia) e Sylvia Thereza (Brasil).

A Série Jovens Pianistas conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. Todas as apresentações visam formar novas plateias, fomentar a cultura, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidade aos jovens pianistas de se apresentarem para diversos públicos e para que todos possam conhecer o som da música clássica.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Robert Schumann

Frédéric Chopin

Heitor Villa-Lobos

Ernesto Nazareth

Jean Kleeb

SERVIÇOS

Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas)

Av. Assunção, nº 855 – Centro – Cabo Frio/RJ

ENTRADA FRANCA (CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA)