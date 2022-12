A estrutura para o Réveillon de Cabo Frio já começou a ser montada para receber as atrações. A programação, que inclui atrações como Tierry, Jammil, Di Propósito, Molejo, Fundo de Quintal e Bom Gosto, já começa no dia 30 de dezembro na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.



Além disso, o Ano Novo também conta com queima de fogos com 10 minutos de duração em ambos os locais.