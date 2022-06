Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador vai movimentar Cabo Frio no feriado de Corpus Christi

De 15 a 18 de junho, o Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, vai receber a Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento tem como objetivo divulgar a raça e incentivar o pecuarista local, além de reunir criadores do Estado do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil.

Os animais começarão a chegar a Cabo Frio nos dias 13 e 14 de junho, e as provas serão realizadas nos dias 15, 16, 17 e 18, com premiações. Durante todos os dias, o evento acontecerá das 8h às 23h.

A exposição está sendo realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Segundo o organizador do evento, veterinário Rodrigo Pintado, todos os cavalos inscritos vão participar de competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. No dia 16, feriado de Corpus Christi, a cantora Bruna Reis se apresentará. O show está previsto para acontecer às 21h.

Para a secretária municipal de Turismo, Esporte Lazer, Katyuscia Brito, o evento é importante porque fomenta a economia, atrai público para a cidade e coloca Cabo Frio no circuito de exposições.

“Assim como no ano passado, vamos receber criadores de todo o Estado do Rio e do Brasil, que vão se hospedar da rede hoteleira de Cabo Frio e Tamoios, e consumir no comércio da cidade. Além disso, é um grande incentivo para o criador do cavalo Mangalarga Marchador e para o pecuarista. A Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador, que antes acontecia em Itaipava, agora será em Cabo Frio”, afirma a secretária.