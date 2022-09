Feira de Tucuns, em Búzios, terá início no mês de outubro

A Prefeitura de Búzios anuncia que em breve a população terá mais um espaço dedicado ao artesanato, cultura e gastronomia. A Feira de Tucuns já tem data para a sua inauguração e no dia 08 de outubro (sábado), a partir das 15h, o projeto chega no bairro de Tucuns. Nesta segunda (26), os expositores realizaram a implantação das barracas no local da feira.

Os comerciantes, artesãos, pequenos produtores e artistas do bairro comemoram a conquista que promete, além de integrar as políticas públicas nas áreas de educação, cidadania e cultura, trazer momentos de lazer e descontração num espaço totalmente estruturado para atender o público da feira.

A Feira tem o objetivo de promover um espaço para exposição e comercialização de produtos artesanais, o que dá visibilidade ao trabalho dos profissionais, impulsiona o comércio no local e proporciona um ambiente de conscientização, entretenimento e contato com a diversidade artística e cultural buziana presente no bairro de Tucuns.

A Feira ficará localizada na Estrada de Tucuns, nº 26 em frente à praça de Tucuns. Confira abaixo a programação do mês de outubro:

◘ 08/10 – 19h: Agustina (Forró Trio)

◘ 15/10 – 19h: Leny Moraes (Samba Trio)

◘ 22/10 – 19h: Kalu Coelho e Rodrigo Codesso (Choro Duo)

◘ 29/10 – 19h: Juan Huenulef e Brenda Abeiro (Pop-Jazz Duo)