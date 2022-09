Secretário de Saúde de Búzios participa de audiência pública para prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022

A audiência foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores e após exposição do relatório pela equipe técnica, o secretário de Saúde respondeu perguntas dos vereadores e sociedade civil

O secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, participou, nesta quarta-feira (28), junto com a equipe técnica da secretaria, da audiência pública de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022 da gestão dos recursos e serviços da Saúde do município realizada no plenário da Câmara Municipal. A audiência foi divulgada no site oficial da Prefeitura e transmitida ao vivo no Facebook e Youtube da Câmara.

A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Seguridade Aurélio Barros e também contou com a participação dos vereadores Uriel da Saúde, Victor Santos e Niltinho de Beloca, além de representantes da sociedade civil organizada.

Além da apresentação do relatório de gestão do fundo municipal de saúde, outros temas foram tratados; e os vereadores presentes e os internautas tiveram a oportunidade de fazer suas perguntas ao secretário. Leônidas, entre outas coisas, adiantou quem em prazo estimado de 15 dias, acontecerá o processo de licitação para compra dos óleos de cannabis medicinal para ser distribuído gratuitamente as crianças e adolescentes atendidos pelo programa pioneiro desenvolvido pela Prefeitura.