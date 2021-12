Festival Cultura Viva deste sábado (4) tem feira e oficinas de artesanato na Passagem, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, neste sábado (4), mais uma edição do Festival Cultura Viva. O evento será realizado das 14h às 22h, no Largo de São Benedito, na Passagem. Esta é mais uma ação de continuidade às ações previstas na Lei Emergencial de auxílio ao setor cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc.

No local haverá feira de artesanato, oficinas, contação de história e apresentação de Street Dance, sendo um programa familiar para todas as idades. As atividades são gratuitas.

O Festival Cultura Viva é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e conecta as ações previstas na Lei Aldir Blanc, fazendo intervenções em praças públicas, escolas da rede municipal de ensino e espaços culturais da cidade. A programação, que segue até o final do ano.

Neste sábado, o Largo São Benedito terá muito artesanato com a Feira Arte na Praia e as oficinas, que vão começar às 15h. A primeira será a de “Chaveiros em Maxi Croxê”, com a artesã Mirian dos Santos. Às 15h30 acontecerá a oficina “Arte em Feltro”, com Tatiana Santos, do Ateliê Rosinhas Arteiras. Às 16h, será a vez da técnica do Letterring, com Karine Lopes. Já às 17h, será realizada a oficina de Percussão, com o Bloco Praibola. Às 18h, haverá a contação de histórias, com Rosana Andreia, e às 18h30, será a apresentação o de Street Dance com o grupo Bacsoflow.