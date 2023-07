Gabi Yamaguchi de Cabo Frio lança rifa com camisa autografada pelo ex-jogador do Flamengo Leandro

Campanha é para custear despesas da cabo-friense no Campeonato Mundial de Jiu-jítsu, em Abu Dhabi

A cabo-friense Gabi Yamaguchi lançou, neste fim de semana, uma rifa solidária e sorteará uma camisa oficial do Flamengo autografada pelo ex-jogador Leandro, que jogou no time rubro-negro e na Seleção Brasileira. O objetivo é angariar fundos para custear a viagem para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, local onde ocorrerá o Campeonato Mundial de Jiu-jítsu. A viagem tem custo alto e a família tem se organizado para conseguir arcar com as despesas. A competição é em novembro deste ano.

Leandro, que também é prata da casa, recebeu Gabi em sua pousada, localizada no centro da cidade de Cabo Frio. “É uma honra e prazer como cabo-friense ter uma campeã tão jovem e com um futuro tão promissor. Que você tenha muito sucesso! ”, desejou o ex-jogador.

“Participar do mundial em Abu Dhabi é um sonho, e eu conto com vocês para conseguir chegar lá e trazer mais esse título para nossa cidade. O ganhador ou ganhadora da rifa solidária vai ter o privilégio de ter uma camisa autografada pelo melhor lateral direito de todos os tempos”, destacou Gabi.

Para participar basta acessar as redes sociais da lutadora mirim (@gabiyamaguchi.bjj) e escolher um número da sorte. O valor é de apenas R$10 e o sorteio será no dia 18 de agosto, às 20h, no perfil da atleta. O pagamento pode ser pela chave pix CPF: 169.413.617-51, em nome de Gabriella Lacerda Yamaguchi. O comprovante deve ser enviado para o telefone (22) 9.9224-6770.

Quem desejar ser um impulsionador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Sobre Gabi Yamaguch

Moradora do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, Gabi tem dez anos de idade, é faixa cinza no jiu-jítsu e soma 40 títulos, sendo seis cinturões e 34 medalhas: 26 ouros, cinco pratas e três bronzes. A menina faz parte do Projeto de Inclusão Social Lutando com Educação. Os treinos acontecem no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. A campeã também representa a Equipe Sid Jacintho.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).