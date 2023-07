2ª Oficina para atualização do Plano de Recursos Hídricos do CBHLSJ será realizada nesta quarta-feira em Silva Jardim

Evento vai ser no Auditório da CIEPM, no município de Silva Jardim, a partir das 9h

Será realizada, nesta quarta-feira (26), a 2ª Oficina de Participação Social para Revisão do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João (RH VI). O evento acontecerá no Auditório da CIEPM, localizado na Rua Augusto Antônio de Amorim, 400, no bairro Cajú, no município de Silva Jardim, a partir das 9h.

A revisão do Plano possibilitará o gerenciamento dos recursos hídricos a curto, médio e longo prazos e contemplará estudos e diretrizes para a sociedade e tomadores de decisão que atuam na recuperação, proteção e conservação dos corpos hídricos, como o Rio São João, Rio Uma, Reservatório de Juturnaíba, lagoas de Araruama, de Saquarema, entre outros.

A primeira Oficina de Participação Social foi realizada na Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio, no mês de abril. Outras sete consultas públicas ainda serão realizadas para o aperfeiçoamento do plano.

Durante o evento, o Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João (CBHLSJ) também fará as entregas, para a Prefeitura de Silva Jardim, do projeto de saneamento do bairro Caxito e do Estudo de Áreas Suscetíveis a Inundação do município, o documento visa o mapeamento das áreas inundáveis e medidas de mitigação e melhorias das condições ambientais.