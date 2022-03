Governador Cláudio Castro vai à Búzios para lançamento das obras da RJ-102 

O prefeito Alexandre Martins, com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, receberam nesta manhã o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Trevo de Búzios, principal entrada da cidade para o lançamento das obras da RJ-102 que compreende os trechos da Fazenda Campos Novos (Cabo Frio) ao bairro da Rasa.

O prefeito agradeceu a presença do governador e comemorou o anúncio de Cláudio Castro sobre a licitação das obras da nova UPA e da Escola Estadual.

“Essa via vinda de São Pedro estava abandonada há muito tempo, e é de suma importância para nós, pois, é a entrada da cidade. O governador teve a sensibilidade de refaze-la. Eu só tenho gratidão ao meu governador por tudo que tem feito e ainda vai fazer por nossa cidade.

O governador, além de anunciar as licitações das novas construções da UPA da Rasa e da Escola Estadual de Ensino Médio, que também será na Rasa, num terreno cedido pela Prefeitura, disse: “Alexandre chegou para nós com um plano de governo extremamente bem desenhado, e disse: ‘governador, eu preciso primeiro da rotatória, que é a entrada da cidade, depois a UPA, a Escola e o novo Batalhão do Corpo de Bombeiro’, enfim, dá gosto ajudar um prefeito que conhece e ama sua cidade de verdade. É um prazer fazer esta parceria com meu querido amigo Alexandre. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês”.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, também comentou: “acho de suma importância está parceria com o Estado. As pessoas às vezes falam: a obra é do Estado, mas se o prefeito não correr atrás, não sai. Recuperamos várias obras do Estado que estavam paradas há anos no município, agora já conquistamos mais parcerias. Importante é atender todos os anseios da população”.

Várias autoridades participaram do evento, entre eles, secretários do governo e vereadores do município.