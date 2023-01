Homem com diversas passagens pela polícia é assassinado no Jacaré, em Cabo Frio

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (9) na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma morte no local. Ao chegarem, encontraram o homem com várias marcas de tiros.

O local do crime foi periciado e foram encontrados estojos de munições de arma de fogo.

O corpo foi removido e levado para o IML. O caso foi registrado na delegacia, e foi constatado que o homem já possuía cinco anotações criminais. Duas por homicídio, duas por tráfico de drogas e uma por posse e cultivo de drogas.





Anotações Criminais:

-02 passagens no art. 121 caput (homicídio);

-02 passagens no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas);

-01 passagem no art 28 da Lei 11.343/06 (posse e cultivo de drogas).