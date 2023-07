Homem é preso em Búzios acusado de participar do assassinato da pequena Alice

By

A equipe da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) do Rio de Janeiro prendeu no município de Armação dos Búzios, um homem acusado de ser um dos atiradores, que mataram a menina Alice da Silva Almeida, 3 anos. O crime ocorreu em 9 de fevereiro de 2020, no bairro Ataíde, em Vila Velha.



De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a prisão foi realizada na terça-feira (11), após trabalho de monitoramento e investigações do Setor de Inteligência, que conseguiu descobrir onde o foragido estava escondido. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

Com a prisão desse acusado, chega a cinco o número de pessoas presas por conta do assassinato da menina Alice.

Alice foi morta ao ser atingida por duas balas perdidas quando brincava em casa. O alvo dos disparos era um adolescente, que tentou fugir do criminoso correndo entrando na casa da menina.

Ela chegou a ser socorrida e foi levada para o Pronto Atendimento da Glória, mas não resistiu aos ferimentos.