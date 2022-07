Homem é preso por tráfico, no Jardim Esperança, em Cabo Frio

Na sexta-feira, dia 15, por volta das 15h, Policias Civis da 126 DP de Cabo Frio prenderam em flagrante delito o nacional Felipe L.R.N pelo crime de Tráfico de Entorpecentes.



A equipe da Unidade, com apoio de Policiais Militares do Serviço Reservado do 25° BPM, após receber informações de um possível local onde estaria um elemento envolvido com Tráfico de Drogas, diligenciaram até o endereço situado na Rua Cinquenta e Três, Jardim Esperança, nesta cidade, onde após breve monitoramento, lograram êxito em identificar e abordar o nacional Felipe em posse de 2KG de maconha.

Diante dos fatos, Felipe foi conduzido para apreciação da Autoridade Policial, e o material encaminhado para as medidas de Praxe.