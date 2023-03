Hospital Municipal de Búzios inaugura sala de hipodermia infantil 

O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), agora tem uma sala de hipodermia infantil, espaço de medicação destinado à crianças para garantir um atendimento mais humanizado e separado de outras faixas etárias. Mais uma ação de requalificação do hospital realizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A sala foi equipada com tecnologia de ponta e conta com um ambiente acolhedor e lúdico, que busca reduzir o impacto emocional do tratamento sobre os pequenos pacientes. As paredes são decoradas com desenhos de personagens infantis, e os equipamentos são adaptados para garantir o conforto e a segurança.

Com a nova sala de hipodermia infantil, o HMRP busca oferecer um ambiente mais acolhedor e confortável para as crianças em tratamento, reduzindo o impacto emocional do procedimento. Além disso, a sala também conta com profissionais especializados em atendimento pediátrico, que oferecem todo o suporte necessário para as crianças e suas famílias.

Para a o secretário municipal de saúde, Leônidas Heringer, a inauguração da nova sala de hipodermia infantil é mais um passo importante na busca por um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente. “Nosso objetivo é oferecer um tratamento de qualidade, que atenda às necessidades dos nossos pacientes e suas famílias. Com essa nova sala, estamos oferecendo um ambiente mais acolhedor e seguro para as crianças em tratamento.”, destaca.