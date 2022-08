IBGE realiza Censo 2022 em Búzios nesta segunda-feira 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciará nesta segunda-feira (01) o Censo 2022 em Armação de Búzios com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. Na última sexta-feira (22) foi realizada no Colégio Municipal Paulo Freire a capacitação dos novos recenseadores classificados para trabalhar na elaboração desse estudo estatístico referente a população do município.

Todos os recenseadores estarão uniformizados, de colete e boné, com crachá e com o telefone do IBGE. Se a pessoa não se sentir segura com a abordagem, pode fazer contato pelo telefone 0800 e certificar que é mesmo recenseador do IBGE. O Censo 2022, ocorrerá em milhares de locais espalhados por todas as cidades do Brasil.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, esteve no local representando o prefeito Alexandre Martins e informou que já se reuniu com o prefeito em exercício, Miguel Pereira, para solicitar o apoio na locomoção dos recenseadores, chamando as cooperativas de transporte público do município para um entendimento acerca da concessão de gratuidade aos recenseadores”.

O treinamento presencial dos classificados consistiu num curso de capacitação sobre a abordagem, apresentação e explicação aos moradores a respeito do censo e o IBGE.