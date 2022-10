Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Rasa fazem passeio por pontos turísticos de Búzios 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Rasa proporcionou nesta quinta-feira (06) um dia de lazer através de um passeio socioeducativo com o grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O roteiro compreendeu a Orla Brigitte Bardot, Ponta da Lagoinha, Praia da Foca e a Praia do Forno, que obteve recentemente o selo ‘Bandeira Azul’. A atividade faz parte da Oficina Viver Melhor, ofertada pelo Cras da Rasa e que consiste em alongamentos, aquecimentos e defesa pessoal dentro da capoeira, auxiliando na percepção, equilíbrio e coordenação motora dos idosos, bem como proporcionando uma vivência da velhice de maneira integrada, ativa e saudável.

O grupo estava acompanhado da Coordenadora da Unidade Silvana Lessa, da Psicóloga Luana Costa e do Professor de Capoeira Marcelo.

A Oficina Viver Melhor acontece todas às quintas e sextas-feiras, às 9h da manhã no Cras da Rasa e as inscrições são feitas no local.