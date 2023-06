Prefeitura de Araruama inicia as obras da nova Escola Bilíngue com Orientação em Hotelaria e Gastronomia Juvenil

Araruama se transformou em um verdadeiro canteiro de obras, com investimentos nos 5 distritos, gerando empregos e desenvolvimento. O setor da Educação é uma das prioridades.

Por isso, nessa semana a Prefeitura deu início às obras da Escola Bilíngue Municipal de tempo integral, com orientação em Hotelaria e Gastronomia Juvenil, voltada para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Então, atenção, os alunos do 5º ano das Escolas Municipais de Araruama que tiverem aptidão para as áreas de Hotelaria e Gastronomia: esses estudantes já podem começar a se preparar para a realização do provão, que vai acontecer no mês de dezembro de 2023.

Os estudantes aprovados vão iniciar o ano letivo em 2024 no antigo prédio do hotel Parque Hotel, inaugurado pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, em 1943, e que no momento está sendo todo restaurado para receber os alunos e as equipes da Educação, que vão permanecer lá até que as obras da nova Escola estejam prontas.