Inea monitora praias de Saquarema após aparecimento de espuma no mar

O aparecimento de espuma no mar em Saquarema, na Região dos Lagos no domingo foi causado por ressacas e grande quantidade de matéria orgânica, segundo o Inea. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente realizaram nova vistoria nas praias de Itaúna e Vila na manhã desta segunda (6) e não identificaram a presença da espuma.

De acordo com o órgão, esse fenômeno é muito comum e acontece quando há muita matéria orgânica na água, como por exemplo, microalgas. Ainda segundo o Inea, os elementos podem gerar a espuma após ressacas.